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В Кремле опровергли слова о требовании РФ вывести войска НАТО с востока Европы

Ведомости

Заявление Румынии о том, что Россия использовала первый раунд переговоров с США, чтобы потребовать вывода войск НАТО с востока Европы, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, это не так, это не соответствует действительности», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция «всем хорошо известна, она ни для кого не секрет».

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. На встрече не присутствовали представители Европы и Киева. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе, после чего начнутся регулярные консультации.

Financial Times писала, что, согласно заявлению со стороны Румынии, Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США о прекращении войны на Украине, чтобы потребовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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