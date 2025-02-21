В Кремле опровергли слова о требовании РФ вывести войска НАТО с востока Европы

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. На встрече не присутствовали представители Европы и Киева. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе, после чего начнутся регулярные консультации.