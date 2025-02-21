В Кремле опровергли слова о требовании РФ вывести войска НАТО с востока Европы
Заявление Румынии о том, что Россия использовала первый раунд переговоров с США, чтобы потребовать вывода войск НАТО с востока Европы, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет, это не так, это не соответствует действительности», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция «всем хорошо известна, она ни для кого не секрет».
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. На встрече не присутствовали представители Европы и Киева. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе, после чего начнутся регулярные консультации.
Financial Times писала, что, согласно заявлению со стороны Румынии, Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США о прекращении войны на Украине, чтобы потребовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса.