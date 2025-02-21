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Парламент Болгарии запретил отправку военных на Украину

Ведомости

Парламент Болгарии принял декларацию, согласно которой страна не будет отправлять свои вооруженные силы за границу, в том числе на территорию Украины, кроме случаев обязательств Болгарии в рамках НАТО, Европейского союза (ЕС), ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает издание Novinite.

Принятая декларация призывает к дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта и подчеркивает приверженность Болгарии поддержке мирных переговоров.

По информации издания, в ходе дебатов парламента депутаты из партии «Возрождение» выразили скептицизм относительно гарантий, которые предусмотрены декларацией. Член национального собрания от партии «Возрождение» Ангел Георгиев заявил, что декларация оставляет возможность участия Болгарии в военных действиях на Украине, что, по мнению политика, является предательством народа страны.

21 февраля издание Sofia Globe сообщало, что парламент Болгарии принял решение не вносить фразы с осуждением действий России на Украине в декларацию, которая ограничит возможность отправки войск в зону боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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