Парламент Болгарии запретил отправку военных на Украину

Парламент Болгарии принял декларацию, согласно которой страна не будет отправлять свои вооруженные силы за границу, в том числе на территорию Украины, кроме случаев обязательств Болгарии в рамках НАТО, Европейского союза (ЕС), ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает издание Novinite.