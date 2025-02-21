Парламент Болгарии запретил отправку военных на Украину
Парламент Болгарии принял декларацию, согласно которой страна не будет отправлять свои вооруженные силы за границу, в том числе на территорию Украины, кроме случаев обязательств Болгарии в рамках НАТО, Европейского союза (ЕС), ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает издание Novinite.
Принятая декларация призывает к дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта и подчеркивает приверженность Болгарии поддержке мирных переговоров.
По информации издания, в ходе дебатов парламента депутаты из партии «Возрождение» выразили скептицизм относительно гарантий, которые предусмотрены декларацией. Член национального собрания от партии «Возрождение» Ангел Георгиев заявил, что декларация оставляет возможность участия Болгарии в военных действиях на Украине, что, по мнению политика, является предательством народа страны.
21 февраля издание Sofia Globe сообщало, что парламент Болгарии принял решение не вносить фразы с осуждением действий России на Украине в декларацию, которая ограничит возможность отправки войск в зону боевых действий.