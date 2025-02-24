Турция не будет возражать против вступления Украины в НАТО
Турция не будет возражать против вступления Украины в Североатлантический альянс, но необходимо «быть реалистами», заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.
По его словам, Турция официально выступает за членство Украины в НАТО.
24 февраля Фидан и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили украинский вопрос и сотрудничество. Фидан отметил, что турецкая сторона подробно проинформирована о российско-американских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля.
Фидан подчеркивал, что Турция хочет мира, спокойствия и благосостояния для обоих своих соседей.