Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России
Евросоюз (ЕС) продолжает разработку нового, 17-го по счету, пакета санкций против России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по иностранным делам. Видеозапись выступления опубликована в ее профиле в соцсети X.
«Сегодня мы приняли важные решения. Мы приняли 16-й пакет санкций, который включает в себя несколько пунктов, и мы продолжаем работать над 17-м пакетом», – сказала Каллас.
О новом списке ограничений совет ЕС объявил 24 февраля. Он включает 48 физических лиц и 35 организаций. Среди попавших под европейские санкции – банки «Точка», «Синара», «Ак Барс» и «Уралсиб», председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, бизнесмен Альберт Авдолян, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, а также шоумен Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.