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Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России

Ведомости

Евросоюз (ЕС) продолжает разработку нового, 17-го по счету, пакета санкций против России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по иностранным делам. Видеозапись выступления опубликована в ее профиле в соцсети X.

«Сегодня мы приняли важные решения. Мы приняли 16-й пакет санкций, который включает в себя несколько пунктов, и мы продолжаем работать над 17-м пакетом», – сказала Каллас.

О новом списке ограничений совет ЕС объявил 24 февраля. Он включает 48 физических лиц и 35 организаций. Среди попавших под европейские санкции – банки «Точка», «Синара», «Ак Барс» и «Уралсиб», председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, бизнесмен Альберт Авдолян, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, а также шоумен Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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