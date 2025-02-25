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Шойгу провел переговоры с главой минобороны Индонезии

Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином, сообщает ТАСС.

Переговоры прошли в рамках рабочего визита Шойгу в Индонезию. По информации агентства, после проведенных переговоров политики обменялись памятными подарками.

24 февраля Шойгу прибыл в Джакарту с рабочим визитом во главе межведомственной делегации, писали «РИА Новости». Основными темами переговоров заявлены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе по безопасности и обороне, а также обмен мнениями по международным и региональным проблемам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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