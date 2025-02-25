Шойгу провел переговоры с главой минобороны Индонезии

24 февраля Шойгу прибыл в Джакарту с рабочим визитом во главе межведомственной делегации, писали «РИА Новости». Основными темами переговоров заявлены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе по безопасности и обороне, а также обмен мнениями по международным и региональным проблемам.