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Трамп опроверг сообщения о планах закрыть базу в Александруполисе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опроверг информацию о планах по закрытию базы в греческом Александруполисе, сообщает греческий портал Hellasjournal.

Трамп заявил, что сообщения о закрытии базы «некорректные», после чего представитель Пентагона разъяснил, что у США нет собственной базы в Александруполисе. По словам последнего, данный объект принадлежит Греции, а США имеют к нему доступ в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве. База служит наземным транспортным узлом, через который американское вооружение поступает в Европу.

«Это не американская "база", которую США могли бы закрыть», – заявил представитель Пентагона.

24 февраля издание NewsBreak сообщало о том, что администрация США распорядилась провести срочную проверку целесообразности дальнейшей эксплуатации своей базы в Александруполисе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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