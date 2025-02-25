Трамп опроверг сообщения о планах закрыть базу в Александруполисе

Трамп заявил, что сообщения о закрытии базы «некорректные», после чего представитель Пентагона разъяснил, что у США нет собственной базы в Александруполисе. По словам последнего, данный объект принадлежит Греции, а США имеют к нему доступ в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве. База служит наземным транспортным узлом, через который американское вооружение поступает в Европу.