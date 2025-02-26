В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь

В декабре президент Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. В феврале глава государства также поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения. Об этом он заявил в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны.