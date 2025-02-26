В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь
Тема снятия моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о позиции власти по поводу высшей меры наказания.
«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», – сказал Песков.
26 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса граждан по теме смертной казни. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 49% опрошенных выступили за разрешение и применение высшей меры наказания. За последние 15 лет доля тех, кто ответил подобным образом, выросла на 5%.
Сохранить нынешнее положение, при котором в России действует мораторий, призвали 26% опрошенных россиян. Еще 15% респондентов считают нужным отменить смертную казнь в стране, а 10% затруднились ответить.
В конце марта 2024 г. на первом пленарном заседании Госдумы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 145 человек, состоялась дискуссия о снятии моратория на смертную казнь. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория не нужно «никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда по этому вопросу».
В декабре президент Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. В феврале глава государства также поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения. Об этом он заявил в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны.