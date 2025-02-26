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В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь

Ведомости

Тема снятия моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о позиции власти по поводу высшей меры наказания.

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», – сказал Песков.

26 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса граждан по теме смертной казни. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 49% опрошенных выступили за разрешение и применение высшей меры наказания. За последние 15 лет доля тех, кто ответил подобным образом, выросла на 5%.

Сохранить нынешнее положение, при котором в России действует мораторий, призвали 26% опрошенных россиян. Еще 15% респондентов считают нужным отменить смертную казнь в стране, а 10% затруднились ответить.

В конце марта 2024 г. на первом пленарном заседании Госдумы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 145 человек, состоялась дискуссия о снятии моратория на смертную казнь. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория не нужно «никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда по этому вопросу».

В декабре президент Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. В феврале глава государства также поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения. Об этом он заявил в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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