Путин заявил о намерении продолжить работу по развитию сил специальных операций

Путин обратил внимание, что в ряды ССО с самого начала вступили «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». Он выразил благодарность личному составу и ветеранам за профессионализм, верность присяге и воинскому долгу, самоотверженность, «мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», а также подчеркнул, что россияне испытывают гордость за них.