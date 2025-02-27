Путин заявил о намерении продолжить работу по развитию сил специальных операций
Власти продолжат прилагать усилия для развития сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил (ВС) России, боевые возможности подразделений будут улучшаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником.
Глава государства подчеркнул, что последовательная, системная, планомерная работа по развитию ССО обязательно продолжится.
«Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы – словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал президент.
Путин обратил внимание, что в ряды ССО с самого начала вступили «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». Он выразил благодарность личному составу и ветеранам за профессионализм, верность присяге и воинскому долгу, самоотверженность, «мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», а также подчеркнул, что россияне испытывают гордость за них.
Поздравляя военных и ветеранов ССО в 2024 г., Путин отмечал, что их всегда отличали высокие качества и особая закалка. По словам президента, решение об создании ССО было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.
В марте 2013 г. начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о создании командования Сил специальных операций. В 2015 г. Путин учредил День Сил специальных операций.