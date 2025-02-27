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Путин заявил о намерении продолжить работу по развитию сил специальных операций

Ведомости

Власти продолжат прилагать усилия для развития сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил (ВС) России, боевые возможности подразделений будут улучшаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником.

Глава государства подчеркнул, что последовательная, системная, планомерная работа по развитию ССО обязательно продолжится.

«Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы – словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал президент.

Путин обратил внимание, что в ряды ССО с самого начала вступили «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». Он выразил благодарность личному составу и ветеранам за профессионализм, верность присяге и воинскому долгу, самоотверженность, «мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», а также подчеркнул, что россияне испытывают гордость за них.

Поздравляя военных и ветеранов ССО в 2024 г., Путин отмечал, что их всегда отличали высокие качества и особая закалка. По словам президента, решение об создании ССО было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.

В марте 2013 г. начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о создании командования Сил специальных операций. В 2015 г. Путин учредил День Сил специальных операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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