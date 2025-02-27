В США указали на возможность сотрудничества с РФ после заключения сделки
У России и США после заключения сделки по Украине будет много возможностей для экономического сотрудничества, в том числе по добыче ресурсов, заявил специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, сообщает «РИА Новости».
Уиткофф указал на минеральные ресурсы России, которые представляют интерес для США. Спецпосланник также подчеркнул важность поддержания контактов между Москвой и Вашингтоном.
«Хорошие коммуникации ведут к хорошему сотрудничеству. Это ведет к долгосрочным партнерствам. Мы здесь, чтобы способствовать этому», – подчеркнул Уиткофф.
24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов и у Вашингтона «есть то, что может быть полезно» Москве. Вместе с тем Трамп намерен подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов с Украиной. Он заявил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю.