В Греции проходят массовые протесты на фоне годовщины крупного крушения поезда
В Греции проходят массовые протесты на фоне двухлетней годовщины крупного крушения поезда, в результате которого погибли 57 человек, большинство из которых студенты. Об этом пишет Politico.
Издание отмечает, что общенациональная забастовка беспрецедентна по масштабу. Работники общественного транспорта, школ, судов, супермаркетов, предприятий общественного питания, театров приостановили свою работу.
Протесты связаны с тем, что дело о крушении поезда так и не было должным образом расследовано государственной властью. Подавляющее большинство греков считает, что правительство пытается скрыть правду о том, что на самом деле произошло 28 февраля 2023 г. и кто виноват в произошедшей аварии. Греческие власти отрицают свою причастность к произошедшему.
Протесты были организованы семьями погибших в катастрофе. Они пройдут в 350 городах Греции, а также за рубежом – в Исландии, Мексике и Южной Корее.
В 2023 г. пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым в районе Ларисы. В результате несколько вагонов охватил огонь. Получившие ожоги пассажиры доставлены в больницу. По данным телеканала ERT NEWS, 270 пассажирам медицинская помощь не потребовалась, их отправили в Салоники на автобусах. Всего в поезде находилось порядка 350 человек.
Губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос в эфире SKAI TV уточнял, что в результате аварии с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Загоревшиеся вагоны были «почти полностью уничтожены», добавил он. По словам Агорастоса, машинисты не знали, что мчатся навстречу друг другу по одному и тому же пути. Причина, по которой поезда оказались на одном пути, неизвестна.