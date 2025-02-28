В Греции проходят массовые протесты на фоне годовщины крупного крушения поезда

Протесты связаны с тем, что дело о крушении поезда так и не было должным образом расследовано государственной властью. Подавляющее большинство греков считает, что правительство пытается скрыть правду о том, что на самом деле произошло 28 февраля 2023 г. и кто виноват в произошедшей аварии. Греческие власти отрицают свою причастность к произошедшему.