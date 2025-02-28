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В Греции проходят массовые протесты на фоне годовщины крупного крушения поезда

Ведомости

В Греции проходят массовые протесты на фоне двухлетней годовщины крупного крушения поезда, в результате которого погибли 57 человек, большинство из которых студенты. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что общенациональная забастовка беспрецедентна по масштабу. Работники общественного транспорта, школ, судов, супермаркетов, предприятий общественного питания, театров приостановили свою работу.

Протесты связаны с тем, что дело о крушении поезда так и не было должным образом расследовано государственной властью. Подавляющее большинство греков считает, что правительство пытается скрыть правду о том, что на самом деле произошло 28 февраля 2023 г. и кто виноват в произошедшей аварии. Греческие власти отрицают свою причастность к произошедшему.

Протесты были организованы семьями погибших в катастрофе. Они пройдут в 350 городах Греции, а также за рубежом – в Исландии, Мексике и Южной Корее.

В 2023 г. пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым в районе Ларисы. В результате несколько вагонов охватил огонь. Получившие ожоги пассажиры доставлены в больницу. По данным телеканала ERT NEWS, 270 пассажирам медицинская помощь не потребовалась, их отправили в Салоники на автобусах. Всего в поезде находилось порядка 350 человек.

Губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос в эфире SKAI TV уточнял, что в результате аварии с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Загоревшиеся вагоны были «почти полностью уничтожены», добавил он. По словам Агорастоса, машинисты не знали, что мчатся навстречу друг другу по одному и тому же пути. Причина, по которой поезда оказались на одном пути, неизвестна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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