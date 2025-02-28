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Каллас назвала «повторением российских тезисов» высказывания Трампа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп «повторяет российские тезисы» и «отдаляется от Европы». Об сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью порталу Axios.

Это означает перемену, убеждена Каллас. Она обратила внимание на резкие слова в адрес Европы и дружелюбные по отношению к России.

Кроме того, Каллас считает, что такое поведение Трампа означает для президента РФ Владимира Путина «международную легитимность». В ООН Трамп проголосовал против всех «с новыми друзьями», такими как Северная Корея, Россия, Белоруссия, Мали, Никарагуа и Гаити, заявила политик.

27 февраля состоялись переговоры российской и американской делегаций. Составы делегаций не оглашались, но «Ведомости» узнали, что российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев, делегацию США в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря по политике в отношении России и Центральной Европы Соната Коултер.

12 февраля Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.

18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.

24 февраля Трамп рассказал, что позвонил Путину одному из первых после того, как переизбирался на пост президента. Он также сообщил, что представители его администрации ведут переговоры с президентом РФ и его командой на постоянной основе касательно урегулирования конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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