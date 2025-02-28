Каллас назвала «повторением российских тезисов» высказывания Трампа
Президент США Дональд Трамп «повторяет российские тезисы» и «отдаляется от Европы». Об сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью порталу Axios.
Это означает перемену, убеждена Каллас. Она обратила внимание на резкие слова в адрес Европы и дружелюбные по отношению к России.
Кроме того, Каллас считает, что такое поведение Трампа означает для президента РФ Владимира Путина «международную легитимность». В ООН Трамп проголосовал против всех «с новыми друзьями», такими как Северная Корея, Россия, Белоруссия, Мали, Никарагуа и Гаити, заявила политик.
27 февраля состоялись переговоры российской и американской делегаций. Составы делегаций не оглашались, но «Ведомости» узнали, что российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев, делегацию США в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря по политике в отношении России и Центральной Европы Соната Коултер.
12 февраля Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.
24 февраля Трамп рассказал, что позвонил Путину одному из первых после того, как переизбирался на пост президента. Он также сообщил, что представители его администрации ведут переговоры с президентом РФ и его командой на постоянной основе касательно урегулирования конфликта на Украине.