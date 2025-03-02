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Минобороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с ВМС США

Ведомости

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил о продолжении сотрудничества королевства с военно-морскими силами (ВМС) США. Таким образом он опроверг информацию издания Daily Express, утверждавшего, что норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers прекратила поставки топлива американским военным. Обращение Сандвика опубликовано на сайте правительства страны.

«Мы видели сообщения, вызывающие обеспокоенность по поводу поддержки судов ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была оказана. США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Американские войска продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», – подчеркнул министр.

Daily Express 1 марта писала, что топливная компания Haltbakk Bunkers прекратила обслуживание кораблей ВМС США на фоне публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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