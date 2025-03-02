Минобороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с ВМС США
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил о продолжении сотрудничества королевства с военно-морскими силами (ВМС) США. Таким образом он опроверг информацию издания Daily Express, утверждавшего, что норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers прекратила поставки топлива американским военным. Обращение Сандвика опубликовано на сайте правительства страны.
«Мы видели сообщения, вызывающие обеспокоенность по поводу поддержки судов ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была оказана. США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Американские войска продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», – подчеркнул министр.
Daily Express 1 марта писала, что топливная компания Haltbakk Bunkers прекратила обслуживание кораблей ВМС США на фоне публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.