Минобороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с ВМС США

«Мы видели сообщения, вызывающие обеспокоенность по поводу поддержки судов ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была оказана. США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Американские войска продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», – подчеркнул министр.