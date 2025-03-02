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Бастрыкин: с 2022 года атакам со стороны Украины подверглись 34 региона РФ

Ведомости

С февраля 2022 г. Украина осуществила атаки на территории 34 российских регионов, не находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

По словам Бастрыкина, для проведения атак ВСУ используют западные образцы вооружения, включая тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

«Погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», – добавил он.

После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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