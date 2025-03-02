Бастрыкин: с 2022 года атакам со стороны Украины подверглись 34 региона РФ
С февраля 2022 г. Украина осуществила атаки на территории 34 российских регионов, не находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.
По словам Бастрыкина, для проведения атак ВСУ используют западные образцы вооружения, включая тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
«Погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», – добавил он.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.