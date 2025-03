Орбан: мировые знаменитости посещали Украину только из-за денег

25 января Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. 6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления (DOGE) США в соцсети X. 5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков.