Орбан: мировые знаменитости посещали Украину только из-за денег
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу TV2, что мировые знаменитости получали крупные суммы за поездки на Украину.
По мнению политика, знаменитости посещали страну не из искреннего сострадания, а исключительно ради финансовой выгоды – им платили миллионы долларов и евро. Кроме того, Орбан раскритиковал журналистов и представителей неправительственных организаций, указав, что они высказывали не собственные взгляды, а распространяли те идеи, за которые им платили.
25 января Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. 6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления (DOGE) США в соцсети X. 5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков.