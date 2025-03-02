Орбан: мировые знаменитости посещали Украину только из-за денег

По мнению политика, знаменитости посещали страну не из искреннего сострадания, а исключительно ради финансовой выгоды – им платили миллионы долларов и евро. Кроме того, Орбан раскритиковал журналистов и представителей неправительственных организаций, указав, что они высказывали не собственные взгляды, а распространяли те идеи, за которые им платили.