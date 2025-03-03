Захарова пошутила о защите Канады украинскими уклонистами
Вероятно, защищать Канаду от США придется скрывшимся от мобилизации украинским гражданам, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Джастина Трюдо о возможной отправке военных на Украину.
«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
2 марта Трюдо заявил, что власти Канады обсуждают все варианты обеспечения безопасности Украины, включая отправку в военных в республику. «Все варианты на столе», – сказал он (цитата по ТАСС).
В этот же день канадский премьер объявил о введении новых антироссийских санкций по итогам саммита по поддержке Украины в Лондоне. Канадские власти включили в санкционные списки 10 новых физлиц и 21 организацию, включая военные, отмечал он. 18 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляла, что страна рассчитывает на участие в переговорах по вопросам гарантий безопасности для Украины.