Захарова пошутила о защите Канады украинскими уклонистами

В этот же день канадский премьер объявил о введении новых антироссийских санкций по итогам саммита по поддержке Украины в Лондоне. Канадские власти включили в санкционные списки 10 новых физлиц и 21 организацию, включая военные, отмечал он. 18 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляла, что страна рассчитывает на участие в переговорах по вопросам гарантий безопасности для Украины.