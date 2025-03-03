CNN: подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась
Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ведется в ускоренном режиме после ссоры последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает CNN.
«Ничего не было объявлено публично. Но в частном порядке ходят разговоры о саммите Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь ускоряется», – говорится в материале.
CNN со ссылкой на «опытных дипломатических обозревателей» пишет, что перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете была спланированным политическим нападением, ловушкой, устроенной администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для дальнейших действий.
28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а Зеленский покинул Белый дом досрочно.
1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что победителем в перепалке Трампа и Зеленского в Вашингтоне фактически стал Путин. По словам финского лидера, он никогда не видел, чтобы что-то подобное случившемуся 28 февраля инциденту в Белом доме происходило публично.
12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран без участия глав государств, в рамках которых стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.
CNN стало известно, что в настоящее время ведется подготовка к следующему раунду переговоров, который состоится в ближайшее время, возможно, также в одном из государств Персидского залива.
27 февраля в турецком Стамбуле состоялись еще одни переговоры российской и американкой делегаций, посвященные проблемам работы посольств. Встреча длилась шесть с половиной часов.