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CNN: подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась

Ведомости

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ведется в ускоренном режиме после ссоры последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает CNN.

«Ничего не было объявлено публично. Но в частном порядке ходят разговоры о саммите Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь ускоряется», – говорится в материале.

CNN со ссылкой на «опытных дипломатических обозревателей» пишет, что перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете была спланированным политическим нападением, ловушкой, устроенной администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для дальнейших действий.

28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а Зеленский покинул Белый дом досрочно.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что победителем в перепалке Трампа и Зеленского в Вашингтоне фактически стал Путин. По словам финского лидера, он никогда не видел, чтобы что-то подобное случившемуся 28 февраля инциденту в Белом доме происходило публично.

12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран без участия глав государств, в рамках которых стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.

CNN стало известно, что в настоящее время ведется подготовка к следующему раунду переговоров, который состоится в ближайшее время, возможно, также в одном из государств Персидского залива.

27 февраля в турецком Стамбуле состоялись еще одни переговоры российской и американкой делегаций, посвященные проблемам работы посольств. Встреча длилась шесть с половиной часов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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