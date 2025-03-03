Трамп рекомендовал американцам больше беспокоиться о мигрантах, чем о Путине
Американские граждане должны больше беспокоиться о нелегальных мигрантах, чем президенте РФ Владимире Путине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше – о бандах мигрантов, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну, чтобы мы не стали похожи на Европу», – подчеркнул Трамп.
Вопрос миграционной политики стал одним из основных во время президентства Трампа. В день своей инаугурации, 20 января, президент США подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики.
23 февраля новая американская администрация поручила иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, которые въехали в США без родителей. Инициатива направлена на борьбу с торговлей людьми и другими формами эксплуатации. 28 февраля The Wall Street Journal сообщила о планах Трампа подписать указ, который впервые закрепит английский язык как официальный на территории США.