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Bloomberg: помощники Трампа настаивают на отставке Зеленского

Ведомости

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа хотят, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский ушел в отставку после перепалки в Овальном кабинете, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации. Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любой сделки», – говорится в материале.

2 марта спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявлял NBC, что если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры, президентом Украины должен стать кто-то другой. «Что-то должно поменяться. Либо он образумится и вернется за стол переговоров с благодарностью [в адрес США], либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы это сделать», – сказал Джонсон (цитата по ТАСС).

28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме, чтобы обсудить детали сделки по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. В результате соглашение не было подписано, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. CNN со ссылкой на «опытных дипломатических обозревателей» сообщал, что ссора Трампа с Зеленским в Овальном кабинете являлась спланированным политическим нападением, ловушкой, устроенной администрацией Трампа для дискредитации украинского лидера и устранения его как препятствия для дальнейших действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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