28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме, чтобы обсудить детали сделки по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. В результате соглашение не было подписано, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. CNN со ссылкой на «опытных дипломатических обозревателей» сообщал, что ссора Трампа с Зеленским в Овальном кабинете являлась спланированным политическим нападением, ловушкой, устроенной администрацией Трампа для дискредитации украинского лидера и устранения его как препятствия для дальнейших действий.