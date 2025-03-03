Bloomberg: помощники Трампа настаивают на отставке Зеленского
Некоторые помощники президента США Дональда Трампа хотят, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский ушел в отставку после перепалки в Овальном кабинете, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации. Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любой сделки», – говорится в материале.
2 марта спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявлял NBC, что если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры, президентом Украины должен стать кто-то другой. «Что-то должно поменяться. Либо он образумится и вернется за стол переговоров с благодарностью [в адрес США], либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы это сделать», – сказал Джонсон (цитата по ТАСС).
28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме, чтобы обсудить детали сделки по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. В результате соглашение не было подписано, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. CNN со ссылкой на «опытных дипломатических обозревателей» сообщал, что ссора Трампа с Зеленским в Овальном кабинете являлась спланированным политическим нападением, ловушкой, устроенной администрацией Трампа для дискредитации украинского лидера и устранения его как препятствия для дальнейших действий.