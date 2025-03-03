Каллас обвинила США в изменении позиции по Украине после переговоров с РФ
США внезапно изменили свою позицию относительно конфликта на Украине после встречи с представителями России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью CBS News.
Каллас рассказала, что США и Европейский союз (ЕС) составили проект резолюции, который касался поддержки Украины. Но после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля поведение администрации президента США Дональда Трампа изменилось.
В том же интервью Каллас рассказала, что политика ЕС в отношении сложившейся ситуации вокруг украинского конфликта заключается в оказании давления на Россию. По мнению политика, экономика РФ сейчас не в лучшем состоянии, поэтому страна не может финансировать военные действия с такой же уверенностью, как это было раньше.
28 февраля в интервью порталу Axios Каллас заявила, что Трамп повторяет российские тезисы» и «отдаляется от Европы». По мнению главы евродипломатии, такое поведение лидера США означает для президента РФ Владимира Путина «международную легитимность».
27 февраля состоялись переговоры российской и американской делегаций. Составы делегаций не оглашались, но «Ведомости» узнали, что российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев, делегацию США в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря по политике в отношении России и Центральной Европы Соната Коултер. 28 февраля в МИДе сообщили, что США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне.
12 февраля Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.