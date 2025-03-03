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Каллас обвинила США в изменении позиции по Украине после переговоров с РФ

Ведомости

США внезапно изменили свою позицию относительно конфликта на Украине после встречи с представителями России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью CBS News.

Каллас рассказала, что США и Европейский союз (ЕС) составили проект резолюции, который касался поддержки Украины. Но после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля поведение администрации президента США Дональда Трампа изменилось.

В том же интервью Каллас рассказала, что политика ЕС в отношении сложившейся ситуации вокруг украинского конфликта заключается в оказании давления на Россию. По мнению политика, экономика РФ сейчас не в лучшем состоянии, поэтому страна не может финансировать военные действия с такой же уверенностью, как это было раньше.

28 февраля в интервью порталу Axios Каллас заявила, что Трамп повторяет российские тезисы» и «отдаляется от Европы». По мнению главы евродипломатии, такое поведение лидера США означает для президента РФ Владимира Путина «международную легитимность».

27 февраля состоялись переговоры российской и американской делегаций. Составы делегаций не оглашались, но «Ведомости» узнали, что российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев, делегацию США в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря по политике в отношении России и Центральной Европы Соната Коултер. 28 февраля в МИДе сообщили, что США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне. 

12 февраля Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.

18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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