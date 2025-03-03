Каллас обвинила США в изменении позиции по Украине после переговоров с РФ

В том же интервью Каллас рассказала, что политика ЕС в отношении сложившейся ситуации вокруг украинского конфликта заключается в оказании давления на Россию. По мнению политика, экономика РФ сейчас не в лучшем состоянии, поэтому страна не может финансировать военные действия с такой же уверенностью, как это было раньше.