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Консерватор Штокер приведен к присяге в качестве нового канцлера Австрии

Ведомости

Лидер консервативной Австрийской народной партии Кристиан Штокер был приведен к присяге в качестве канцлера, передает Reuters.

Церемонию провел президент Александр Ван дер Беллен. Штокер принес присягу, «остальные члены кабинета должны были последовать его примеру», пишет издание. Отмечается, что партия Штокера возглавит министерства внутренних дел и обороны, а социал-демократы станут контролировать финансы и юстицию. Внешнеполитическое ведомство возглавит либеральная партия «Неос».

В январе исполняющим обязанности канцлера был назначен глава министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Бывший канцлер и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер ушел в отставку на фоне неудачных коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

В сентябре прошлого года на парламентских выборах в Австрии победу одержала правая Австрийская партия свободы (АПС): ей достались 29% голосов избирателей. АНП заняла второе место (26%), третье получила СДПА (21%). После АНП, СДПА и либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») приступили к переговорам о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, но не пришли к соглашению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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