Консерватор Штокер приведен к присяге в качестве нового канцлера Австрии

В сентябре прошлого года на парламентских выборах в Австрии победу одержала правая Австрийская партия свободы (АПС): ей достались 29% голосов избирателей. АНП заняла второе место (26%), третье получила СДПА (21%). После АНП, СДПА и либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») приступили к переговорам о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, но не пришли к соглашению.