Победивший на выборах в Абхазии Гунба назначил новым премьером Делбу

Сейчас Гунба исполняет обязанности президента страны до инаугурации. Новым указом он сместил с должности премьер-министра Валерия Бганбу. Кроме того, избранный президент заявил, что во время своего президентского срока он будет развивать взаимоотношения с Россией. По его мнению, слова «недоброжелателей» о том, что РФ перестанет помогать Абхазии после выборов, – ложь.