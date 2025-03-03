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Победивший на выборах в Абхазии Гунба назначил новым премьером Делбу

Ведомости

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ, которым назначил и. о. главы правительства вице-премьера Владимира Делбу. Об этом сообщил Гунба на пресс-конференции, передает Интерфакс.

Сейчас Гунба исполняет обязанности президента страны до инаугурации. Новым указом он сместил с должности премьер-министра Валерия Бганбу. Кроме того, избранный президент заявил, что во время своего президентского срока он будет развивать взаимоотношения с Россией. По его мнению, слова «недоброжелателей» о том, что РФ перестанет помогать Абхазии после выборов, – ложь.

3 марта Бганба заявил, что его «миссия выполнена» и он уходит в отставку.

В тот же день Гунба подписал указ об освобождении Зураба Маргании от должности исполняющего обязанности вице-премьера Абхазии, писал ТАСС. Маргания был назначен указом Бганбы после первого тура президентских выборов в стране. Он курировал силовой блок в правительстве.

1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. Гунба победил с результатом голосования – более 54% избирателей.

19 ноября 2020 г. парламент Абхазии принял отставку бывшего президента республики Аслана Бжании. Тогда Гунба стал исполняющим обязанности президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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