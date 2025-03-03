Победивший на выборах в Абхазии Гунба назначил новым премьером Делбу
Сейчас Гунба исполняет обязанности президента страны до инаугурации. Новым указом он сместил с должности премьер-министра Валерия Бганбу. Кроме того, избранный президент заявил, что во время своего президентского срока он будет развивать взаимоотношения с Россией. По его мнению, слова «недоброжелателей» о том, что РФ перестанет помогать Абхазии после выборов, – ложь.
В тот же день Гунба подписал указ об освобождении Зураба Маргании от должности исполняющего обязанности вице-премьера Абхазии, писал ТАСС. Маргания был назначен указом Бганбы после первого тура президентских выборов в стране. Он курировал силовой блок в правительстве.
1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. Гунба победил с результатом голосования – более 54% избирателей.
19 ноября 2020 г. парламент Абхазии принял отставку бывшего президента республики Аслана Бжании. Тогда Гунба стал исполняющим обязанности президента.