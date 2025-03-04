Песков усомнился в переговорах РФ и США по Украине до начала работы дипмиссий
Российско-американские переговоры по украинскому вопросу вряд ли станут возможны до тех пор, пока дипмиссии обеих стран не вернутся к нормальной работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».
«Вряд ли», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
27 февраля в турецком Стамбуле прошла встреча делегаций России и США. Переговоры были посвящены проблемам работы посольств, обсуждения продолжались шесть с половиной часов.
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран без участия глав государств. Стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.