Песков: Европа продемонстрировала понимание пагубности изъятия активов РФ

Уже днем того же дня и британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Лондон ищет легальный механизм использования замороженных активов РФ. Он отметил, что этот вопрос крайне сложный и требует дополнительной работы с другими странами для изучения всех возможных вариантов. Стармер подчеркнул, что ситуация не является простой и потребует усилий для решения. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск предложил сосредоточиться на продлении санкций ЕС против России этим летом.