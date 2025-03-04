Песков: Европа продемонстрировала понимание пагубности изъятия активов РФ
Заявление министра – делегата Франции по вопросам Европы Бенжамена Хаддада, что конфискация замороженных российских активов негативно отразилась бы на инвестиционном климате в Евросоюзе, демонстрирует понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма негативных последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Упомянутые вами заявления относятся к этим редким исключениям, когда действительно демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма негативных последствий», – заявил представитель Кремля.
Хаддад заявил телеканалу France2, что хотя арест и использование замороженных активов РФ и является «рычагом», которым располагает Европа, он предостерегает от его использования. Также Хаддад в ходе своей речи рассказал, что считает приостановку военной помощи Украине со стороны США оттягиванием наступления мира на Украине.
Накануне, 3 марта, Песков уже сообщал, что в случае попыток изъять замороженные активы России западным странам могут грозить «очень серьезные судебные юридические последствия». Российские власти считают изъятие активов воровством. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. 25 декабря 2024 г. Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом.
Уже днем того же дня и британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Лондон ищет легальный механизм использования замороженных активов РФ. Он отметил, что этот вопрос крайне сложный и требует дополнительной работы с другими странами для изучения всех возможных вариантов. Стармер подчеркнул, что ситуация не является простой и потребует усилий для решения. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск предложил сосредоточиться на продлении санкций ЕС против России этим летом.