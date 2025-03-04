Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы за подаренных слонят
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном поблагодарил его за подаренных в прошлом году слонят. Переговоры политиков проходят в Большом Кремлевском дворце в Москве.
«Конечно, не могу не поблагодарить вас за такой подарок очень теплый. Вы привезли в прошлом году, прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в московские зоопарки», – сказал Путин.
Премьер-министр Мьянмы также отметил, что республику продолжает интересовать судьба этих животных.
3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. Ожидается, что в ходе переговоров будут подписаны некоторые документы. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся перспективы дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.
23 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников также говорил, что Россия и Мьянма могут в марте подписать соглашение о безвизовом режиме между двумя странами.