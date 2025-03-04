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Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы за подаренных слонят

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном поблагодарил его за подаренных в прошлом году слонят. Переговоры политиков проходят в Большом Кремлевском дворце в Москве.

«Конечно, не могу не поблагодарить вас за такой подарок очень теплый. Вы привезли в прошлом году, прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в московские зоопарки», – сказал Путин.

Премьер-министр Мьянмы также отметил, что республику продолжает интересовать судьба этих животных.

3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. Ожидается, что в ходе переговоров будут подписаны некоторые документы. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся перспективы дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.

23 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников также говорил, что Россия и Мьянма могут в марте подписать соглашение о безвизовом режиме между двумя странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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