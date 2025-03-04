Песков не подтвердил посредничество Путина между США и Ираном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может подтвердить информацию о том, что президент России Владимир Путин принял предложение о посредничестве в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию. Слова Пескова передает ТАСС.
4 марта Bloomberg сообщил, что российские власти согласились помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном, включая вопросы по ядерной программе Исламской Республики. Трамп выразил заинтересованность в помощи в ходе февральского телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот вопрос обсудили чиновники из американской администрации с российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля.
Россия и Иран публично не подтвердили и не опровергли запрос США, отмечает Bloomberg. Ранее Песков заявил, что Вашингтон и Тегеран должны решать все проблемы путем переговоров и Москва готова сделать все возможное для этого.
4 февраля Трамп подписал указ, который восстанавливает режим максимального давления на Иран. Такая политика в отношении страны действовала и при первом президентском сроке республиканца. 8 февраля в интервью New York Post американский лидер заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам и предпочел бы этот шаг бомбардировкам. В ответ правительство Исламской Республики заявило об отказе от переговоров с США.