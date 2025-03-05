Российские военные взяли под контроль село Привольное в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Привольное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны в Telegram-канале.
В сообщении указано, что населенный пункт был взят под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки «Восток».
1 марта Минобороны сообщило о взятии под контроль села Скудное и поселка Бурлацкое ДНР. Населенные пункты были взяты под контроль в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Восток».