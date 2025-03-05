Уолтц заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по условиям ресурсной сделки
США и Украина продвинулись в вопросе обсуждения соглашения о редкоземельных металлах, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.
Уолтц подчеркнул, что обсуждение соглашения продвигается в позитивном ключе. Политик считает, что это может стать шагом к переговорам по урегулированию украинского конфликта.
Советник президента США также допустил, что Штаты могут возобновить поставки военной помощи Украине, если вопрос о переговорах по урегулированию ситуации в стране «будет полностью улажен».
Соглашение о редкоземельных металлах между Украиной и США должно было быть подписано в феврале, но заключению сделки помешала перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, произошедшая на пресс-конференции 28 февраля. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.
4 марта Трамп дал распоряжение приостановить военную помощь Украине. В Белом доме пояснили, что такое решение является ответом на поведение Зеленского.