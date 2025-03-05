Уолтц заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по условиям ресурсной сделки

Соглашение о редкоземельных металлах между Украиной и США должно было быть подписано в феврале, но заключению сделки помешала перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, произошедшая на пресс-конференции 28 февраля. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.