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Уолтц заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по условиям ресурсной сделки

Ведомости

США и Украина продвинулись в вопросе обсуждения соглашения о редкоземельных металлах, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Уолтц подчеркнул, что обсуждение соглашения продвигается в позитивном ключе. Политик считает, что это может стать шагом к переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Советник президента США также допустил, что Штаты могут возобновить поставки военной помощи Украине, если вопрос о переговорах по урегулированию ситуации в стране «будет полностью улажен».

Соглашение о редкоземельных металлах между Украиной и США должно было быть подписано в феврале, но заключению сделки помешала перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, произошедшая на пресс-конференции 28 февраля. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

4 марта Трамп дал распоряжение приостановить военную помощь Украине. В Белом доме пояснили, что такое решение является ответом на поведение Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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