Кабмин обсуждает возможное расширение программы семейной ипотеки

В конце января «Ведомости. Капитал» писали о том, в каких регионах, согласно оценке аналитиков «Домклик», семейная ипотека на готовое жилье была бы особенно востребована. Главными критериями отбора стали низкая доля выдач льготной ипотеки в 2024 г., а также маленькие объемы строительства новостроек. Первым в списке по потенциальной востребованности льготной ипотеки стала Ингушетия, в число лидеров также попали Калмыкия, Новгородская и Костромская области, Мордовия и Карачаево-Черкесия.