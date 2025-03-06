Кабмин обсуждает возможное расширение программы семейной ипотеки
Документ предписывает Минфину и Минстрою «дополнительно проработать» совместно с «Дом.РФ» расширение семейной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком, проанализировать «эффекты от реализации» меры и изложить конкретные предложения для правительства по этой теме. По словам источника агентства в кабмине, возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком является «одним из обсуждаемых вариантов».
Минфин по поручению президента занимается проработкой вопроса о «расширении семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан», рассказал представитель ведомства.
В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин поручил расширить действие льготной «Семейной ипотеки» на готовое жилье. Мера будет применена в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства.
В конце января «Ведомости. Капитал» писали о том, в каких регионах, согласно оценке аналитиков «Домклик», семейная ипотека на готовое жилье была бы особенно востребована. Главными критериями отбора стали низкая доля выдач льготной ипотеки в 2024 г., а также маленькие объемы строительства новостроек. Первым в списке по потенциальной востребованности льготной ипотеки стала Ингушетия, в число лидеров также попали Калмыкия, Новгородская и Костромская области, Мордовия и Карачаево-Черкесия.