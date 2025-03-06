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Кабмин обсуждает возможное расширение программы семейной ипотеки

Ведомости

Правительство России рассматривает вопрос расширения программы семейной ипотеки, сообщает РБК со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля.

Документ предписывает Минфину и Минстрою «дополнительно проработать» совместно с «Дом.РФ» расширение семейной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком, проанализировать «эффекты от реализации» меры и изложить конкретные предложения для правительства по этой теме. По словам источника агентства в кабмине, возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком является «одним из обсуждаемых вариантов».

Минфин по поручению президента занимается проработкой вопроса о «расширении семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан», рассказал представитель ведомства.

В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин поручил расширить действие льготной «Семейной ипотеки» на готовое жилье. Мера будет применена в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства.

В конце января «Ведомости. Капитал» писали о том, в каких регионах, согласно оценке аналитиков «Домклик», семейная ипотека на готовое жилье была бы особенно востребована. Главными критериями отбора стали низкая доля выдач льготной ипотеки в 2024 г., а также маленькие объемы строительства новостроек. Первым в списке по потенциальной востребованности льготной ипотеки стала Ингушетия, в число лидеров также попали Калмыкия, Новгородская и Костромская области, Мордовия и Карачаево-Черкесия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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