Песков рассказал, что процесс получения паспортов в Абхазии станет проще

Представитель Кремля назвал беседу Путина и Гунбы «весьма и весьма обстоятельной и позитивной». По его словам, на повестке дня было много вопросов. В частности, необходима оперативная помощь России по срочной организации продолжения энергоперетоков. Это связано это с холодной погодой в горах и отсутствием таяния снегов, вследствие чего ГЭС не получает достаточного количества воды – «нет своей генерации, то есть чисто климатические особенности», отметил Песков.