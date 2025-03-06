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Песков рассказал, что процесс получения паспортов в Абхазии станет проще

Ведомости

Процесс паспортизации для граждан Абхазии будет максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о встрече президента России Владимира Путина с с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой 5 марта, Песков отметил важность вопросов паспортизации для граждан Абхазии.

«Этот процесс тоже будет ускорен, усовершенствован. А главное, он будет максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей», – сказал Песков, подчеркнув, что вопрос является одним из важнейших приоритетов для Путина.

Представитель Кремля назвал беседу Путина и Гунбы «весьма и весьма обстоятельной и позитивной». По его словам, на повестке дня было много вопросов. В частности, необходима оперативная помощь России по срочной организации продолжения энергоперетоков. Это связано это с холодной погодой в горах и отсутствием таяния снегов, вследствие чего ГЭС не получает достаточного количества воды – «нет своей генерации, то есть чисто климатические особенности», отметил Песков.

«И, конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне, и энергообеспечение будет продолжаться, экстренное энергообеспечение», – подчеркнул он.

Путин встретился с Гунбой в Москве 5 марта. Российский лидер поздравил его с победой на выборах, подчеркнув особый характер отношений между РФ и Абхазией. По словам Путина, Москва готова продолжать оказывать республике всестороннюю поддержку. В ответ Гунба выразил благодарность России за поддержку в сфере безопасности и социальной политики.

Гунба получил более 54% голосов избирателей во втором туре выборов, которые прошли в Абхазии 1 марта. За его его соперника, руководителя оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшего вице-премьера страны Адгура Ардзинбу, проголосовали 41,54% избирателей. Провести в республике досрочные выборы было решено после отставки президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов из-за вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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