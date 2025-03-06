В Кремле не считают США дружественной страной
США в настоящий момент не стали для России дружественной страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«США в настоящий момент не являются нам дружественной страной. США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения», – подчеркнул представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос, свидетельствует ли пепельный крест на лбу госсекретаря США Марко Рубио о схожести традиционных ценностей России и США.
«Вероисповедание человека – право каждого в каждой стране», – заключил он.
В эфире телеканала Fox News Рубио появился с крестом на лбу в «Пепельную среду» - день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей.