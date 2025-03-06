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В МИД Грузии осудили возобновление работы аэропорта в Сухуме

Ведомости

Грузия сожалеет о возобновлении работы сухумского аэропорта, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ходе переговоров в Женеве, сообщает «Интерфакс».

Дарсалия выразил мнение о том, что возобновление работы аэропорта и строительство военно-морской базы в городе Очамчира являются частью продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии.

4 и 5 марта состоялся 63-й раунд переговоров в Женеве относительно безопасности и стабильности в Закавказье. В ходе встречи особое внимание было уделено теме свободы передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазии, в том числе снятию ограничений и изоляции для перемещения по миру. Всеми участниками переговоров была подчеркнута важность прикладывать все усилия для обеспечения эффективного процесса работы во имя мира, безопасности и стабильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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