В МИД Грузии осудили возобновление работы аэропорта в Сухуме

4 и 5 марта состоялся 63-й раунд переговоров в Женеве относительно безопасности и стабильности в Закавказье. В ходе встречи особое внимание было уделено теме свободы передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазии, в том числе снятию ограничений и изоляции для перемещения по миру. Всеми участниками переговоров была подчеркнута важность прикладывать все усилия для обеспечения эффективного процесса работы во имя мира, безопасности и стабильности.