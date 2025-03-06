В МИД Грузии осудили возобновление работы аэропорта в Сухуме
Дарсалия выразил мнение о том, что возобновление работы аэропорта и строительство военно-морской базы в городе Очамчира являются частью продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии.
4 и 5 марта состоялся 63-й раунд переговоров в Женеве относительно безопасности и стабильности в Закавказье. В ходе встречи особое внимание было уделено теме свободы передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазии, в том числе снятию ограничений и изоляции для перемещения по миру. Всеми участниками переговоров была подчеркнута важность прикладывать все усилия для обеспечения эффективного процесса работы во имя мира, безопасности и стабильности.