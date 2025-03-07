Торговая палата США обсудила с РСПП снятие санкций
Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что российские предприниматели и Торговая палата США обсуждают возможности снятия экономических санкций, передает ТАСС. Он отметил, что в числе возможных приоритетных направлений для снятия санкций оказались такие области, как гражданская авиация, запасные части, комплектующие и обслуживание гражданских судов.
Шохин рассказал, что встречался с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты, который сообщил о намерении подготовить «белую книгу» с предложениями. Шохин отметил, что они поддержали некоторые из приоритетных тем, предложенных Эйджи, и добавил, что вопросы, связанные с безопасностью граждан, такие как гражданская авиация, комплектующие для самолетов и обслуживание судов, могли бы быть среди первых в списке.
Кроме того, он подчеркнул важность возвращения российских банков в систему SWIFT и нормализации международных платежей. Однако, по его словам, это «трудно осуществимая цель», несмотря на то, что обсуждения в этом направлении продолжаются. Шохин также высказал поддержку исключению из санкций экологических проектов, таких как чистое оборудование для энергетики и разработки на шельфе и в Арктике. Он отметил, что ограничения в фармацевтической отрасли также тормозят развитие инвестиций в России.
Глава РСПП заявил, что подготовку «белой книги» для американских властей поддерживают, и эта работа ведется в рамках диалога. Он также добавил, что ожидается встреча президентов США и России, и было бы полезно подготовить документы для обсуждения до этой встречи, намекая на важность этого процесса.