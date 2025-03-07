Торговая палата США обсудила с РСПП снятие санкций

Кроме того, он подчеркнул важность возвращения российских банков в систему SWIFT и нормализации международных платежей. Однако, по его словам, это «трудно осуществимая цель», несмотря на то, что обсуждения в этом направлении продолжаются. Шохин также высказал поддержку исключению из санкций экологических проектов, таких как чистое оборудование для энергетики и разработки на шельфе и в Арктике. Он отметил, что ограничения в фармацевтической отрасли также тормозят развитие инвестиций в России.