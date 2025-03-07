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Торговая палата США обсудила с РСПП снятие санкций

Ведомости

Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что российские предприниматели и Торговая палата США обсуждают возможности снятия экономических санкций, передает ТАСС. Он отметил, что в числе возможных приоритетных направлений для снятия санкций оказались такие области, как гражданская авиация, запасные части, комплектующие и обслуживание гражданских судов.

Шохин рассказал, что встречался с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты, который сообщил о намерении подготовить «белую книгу» с предложениями. Шохин отметил, что они поддержали некоторые из приоритетных тем, предложенных Эйджи, и добавил, что вопросы, связанные с безопасностью граждан, такие как гражданская авиация, комплектующие для самолетов и обслуживание судов, могли бы быть среди первых в списке.

Кроме того, он подчеркнул важность возвращения российских банков в систему SWIFT и нормализации международных платежей. Однако, по его словам, это «трудно осуществимая цель», несмотря на то, что обсуждения в этом направлении продолжаются. Шохин также высказал поддержку исключению из санкций экологических проектов, таких как чистое оборудование для энергетики и разработки на шельфе и в Арктике. Он отметил, что ограничения в фармацевтической отрасли также тормозят развитие инвестиций в России.

Глава РСПП заявил, что подготовку «белой книги» для американских властей поддерживают, и эта работа ведется в рамках диалога. Он также добавил, что ожидается встреча президентов США и России, и было бы полезно подготовить документы для обсуждения до этой встречи, намекая на важность этого процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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