Президент Сербии подтвердил приезд в Москву на 9 мая
Президент Сербии Александр Вучич провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и пообещал посетить Москву на 9 мая. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена в РФ).
Он заявил, что разговор был «очень хороший» и касался двустороннего сотрудничества. Кроме того, он подтвердил, что приедет в Россию на празднование 9 Мая.
5 марта Путин поздравил Вучича с юбилеем и пожелал успехов в работе над благополучием «братского народа».
7 марта прошел телефонный разговор между двумя лидерами стран. В ходе него Вучич выразил слова благодарности Путину за поддержку на фоне попыток цветной революции в Сербии.