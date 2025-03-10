Минобороны РФ: в воздушном бою сбит украинский самолет МиГ-29
В бою средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
В сводке о ходе проведения специальной военной операции также сказано, что российские войска нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем не согласен официальный Киев.
Новый виток эскалации конфликта случился 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область. Бои там продолжаются до сих пор.