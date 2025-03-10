Минобороны РФ: в воздушном бою сбит украинский самолет МиГ-29

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем не согласен официальный Киев.