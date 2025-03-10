Песков: нынешняя администрация США пытается избавиться от всего неэффективного
Нынешняя администрация США пытается избавиться от груза всего неэффективного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы свернул программы предшественника Джо Байдена, которые были направлены на защиту от вмешательства РФ в дела США.
«Дело в том, что это же эфемерная абсолютно компания. Никаких подтверждений существования таких компаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в США и в европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, что просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего», – заявил Песков.
В Кремле считают, что нынешняя администрация США пытается «избавиться от всего неправдоподобного, всего коррупционного».
2 марта The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился прекратить наступательные «кибероперации» против РФ. Уточнялось, что детали приказа Пентагона были неясны, так как грань между наступательными и оборонительными кибероперациями часто размыта.