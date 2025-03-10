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Песков: нынешняя администрация США пытается избавиться от всего неэффективного

Ведомости

Нынешняя администрация США пытается избавиться от груза всего неэффективного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы свернул программы предшественника Джо Байдена, которые были направлены на защиту от вмешательства РФ в дела США.

«Дело в том, что это же эфемерная абсолютно компания. Никаких подтверждений существования таких компаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в США и в европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, что просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего», – заявил Песков.

В Кремле считают, что нынешняя администрация США пытается «избавиться от всего неправдоподобного, всего коррупционного».

2 марта The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился прекратить наступательные «кибероперации» против РФ. Уточнялось, что детали приказа Пентагона были неясны, так как грань между наступательными и оборонительными кибероперациями часто размыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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