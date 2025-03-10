Песков: нынешняя администрация США пытается избавиться от всего неэффективного

«Дело в том, что это же эфемерная абсолютно компания. Никаких подтверждений существования таких компаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в США и в европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, что просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего», – заявил Песков.