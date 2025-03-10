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Путин встретился с пермским губернатором Махониным

Ведомости

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии региона. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

По словам Махонина, в Пермском крае каждый третий ребенок появляется в многодетной семье. Около 140 000 семей получают меры социальной поддержки. В ушедшем году построено 1,7 млн кв. м жилья, что означает активное переселение из аварийных домов, хотя таких домов, как отметил Махонин, «очень много».

Путин обратил внимание на рейтинг качества образования, согласно которому субъект занимает первое место. При этом президент отметил, что «все-таки свыше 25% школьников ходят во вторую смену». Махонин ответил, что за последний год построено 36 школ, но еще 30 школ будет построено в следующую пятилетку.

Кроме того, госслужащий заявил, что индекс промышленного производства за 2024 г. составил 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей – 8,5%. Количество дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилось на 30% с 2020 г. Смертность на дорогах в регионе снизилась на 20%, добавил губернатор.

Обсуждая спортивную инфраструктуру, Махонин обозначил как цель утроение числа спортивных объектов и повышение доли жителей, занимающихся спортом, до 70%.

Госслужащий отметил и развитие проектов в области добычи калийно-магниевых солей, сейчас число инвестпроектов равно шести.

В регионе около 400 семей участников спецоперации получили новую меру поддержки – семейный капитал. К 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне в крае запланировано 190 мероприятий, к ним относится и «Поезд победы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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