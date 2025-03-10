Путин встретился с пермским губернатором Махониным
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии региона. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
По словам Махонина, в Пермском крае каждый третий ребенок появляется в многодетной семье. Около 140 000 семей получают меры социальной поддержки. В ушедшем году построено 1,7 млн кв. м жилья, что означает активное переселение из аварийных домов, хотя таких домов, как отметил Махонин, «очень много».
Путин обратил внимание на рейтинг качества образования, согласно которому субъект занимает первое место. При этом президент отметил, что «все-таки свыше 25% школьников ходят во вторую смену». Махонин ответил, что за последний год построено 36 школ, но еще 30 школ будет построено в следующую пятилетку.
Кроме того, госслужащий заявил, что индекс промышленного производства за 2024 г. составил 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей – 8,5%. Количество дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилось на 30% с 2020 г. Смертность на дорогах в регионе снизилась на 20%, добавил губернатор.
Обсуждая спортивную инфраструктуру, Махонин обозначил как цель утроение числа спортивных объектов и повышение доли жителей, занимающихся спортом, до 70%.
Госслужащий отметил и развитие проектов в области добычи калийно-магниевых солей, сейчас число инвестпроектов равно шести.
В регионе около 400 семей участников спецоперации получили новую меру поддержки – семейный капитал. К 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне в крае запланировано 190 мероприятий, к ним относится и «Поезд победы».