Путин встретился с пермским губернатором Махониным

По словам Махонина, в Пермском крае каждый третий ребенок появляется в многодетной семье. Около 140 000 семей получают меры социальной поддержки. В ушедшем году построено 1,7 млн кв. м жилья, что означает активное переселение из аварийных домов, хотя таких домов, как отметил Махонин, «очень много».