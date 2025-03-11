Кремль высоко оценил покупку поэтессой Юнной Мориц дрона для фронта

Юнна Мориц - советская и российская поэтесса, переводчица, сценарист. Родилась 2 июня 1937 г. в Киеве. В 1970-е гг. получила известность как автор сценариев и стихов к мультфильмам «Пони бегает по кругу», «Сказка о потерянном времени» (1978), «Большой секрет для маленькой компании» (1979). На ее стихи написаны песни «Ежик резиновый», «Сильнее кошки зверя нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие лошади», «Любимый пони», «Большой секрет для маленькой компании», «Когда мы были молодые».