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Кремль высоко оценил покупку поэтессой Юнной Мориц дрона для фронта

Ведомости

Кремль положительно оценивает поступок поэтессы Юнны Мориц, которая победила в национальной литературной премии «Слово» и направила часть средств на покупку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для российских бойцов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Положительно. Но это делают многие. Многие покупают транспортные средства, многие покупают средства связи, беспилотники», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что речь об «очень большом числе компаний, бизнесменов, просто граждан», и назвал это движение массовым. По его словам, на сегодняшний день «в полный рост» проявляются моральные ценности, которые были в годы Великой Отечественной войны.

11 марта военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что отдал военнослужащим коптер от поэтессы Юнны Мориц, которая получила Гран-при премии «Слово» и передала деньги военкорам газеты на покупку дронов для бойцов.

Юнна Мориц - советская и российская поэтесса, переводчица, сценарист. Родилась 2 июня 1937 г. в Киеве. В 1970-е гг. получила известность как автор сценариев и стихов к мультфильмам «Пони бегает по кругу», «Сказка о потерянном времени» (1978), «Большой секрет для маленькой компании» (1979). На ее стихи написаны песни «Ежик резиновый», «Сильнее кошки зверя нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие лошади», «Любимый пони», «Большой секрет для маленькой компании», «Когда мы были молодые».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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