Кремль высоко оценил покупку поэтессой Юнной Мориц дрона для фронта
Кремль положительно оценивает поступок поэтессы Юнны Мориц, которая победила в национальной литературной премии «Слово» и направила часть средств на покупку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для российских бойцов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Положительно. Но это делают многие. Многие покупают транспортные средства, многие покупают средства связи, беспилотники», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что речь об «очень большом числе компаний, бизнесменов, просто граждан», и назвал это движение массовым. По его словам, на сегодняшний день «в полный рост» проявляются моральные ценности, которые были в годы Великой Отечественной войны.
11 марта военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что отдал военнослужащим коптер от поэтессы Юнны Мориц, которая получила Гран-при премии «Слово» и передала деньги военкорам газеты на покупку дронов для бойцов.
Юнна Мориц - советская и российская поэтесса, переводчица, сценарист. Родилась 2 июня 1937 г. в Киеве. В 1970-е гг. получила известность как автор сценариев и стихов к мультфильмам «Пони бегает по кругу», «Сказка о потерянном времени» (1978), «Большой секрет для маленькой компании» (1979). На ее стихи написаны песни «Ежик резиновый», «Сильнее кошки зверя нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие лошади», «Любимый пони», «Большой секрет для маленькой компании», «Когда мы были молодые».