Госдеп: США положительно расценивают переговоры с Украиной в Джидде
США положительно расценивают проходящие в Джидде переговоры с Украиной, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«У нас могут появиться фантастические новости для всего человечества. Поэтому мы настроены очень оптимистично. Знаю, что так настроен госсекретарь Рубио», – заявила Брюс в видео, опубликованном в соцсети Х.
Днем 11 марта в саудовской Джидде начались переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по переговорам США и Украины.