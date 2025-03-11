Госдеп: США положительно расценивают переговоры с Украиной в Джидде

Днем 11 марта в саудовской Джидде начались переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.