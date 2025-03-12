Минобороны РФ сообщило о поражении судна с боеприпасами ВСУ
Вооруженные силы РФ заявили о поражении транспортного судна, которое перевозило боеприпасы для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, удары нанесены по аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах.
В атаке приняли участие беспилотники, ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.
12 марта ВС РФ взяли под контроль села Днепроэнергия и Новомарково в ДНР. Кроме того, 12 марта Минобороны заявило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Курской области.