Трамп раскритиковал торговую политику Евросоюза
Президент США Дональд Трамп заявил, что в США «нет свободной торговли», а также что его страну «все обдирают». Соответствующее заявление Трамп сделал на своей странице в Truth Social.
«В США нет свободной торговли. У нас есть «Глупая торговля»», – написал президент США. В предыдущих постах Трамп заявлял, что публикации The Wall Street Journal (WSJ) о росте инфляции «пропитаны европейским мышлением», а также, что нынешняя экономическая политика – эффективно справляется с ростом цен.
Он также назвал Евросоюз одним из самых враждебных и оскорбительных торговых партнеров в мире, который был создан с единственной целью – воспользоваться преимуществами США.
Гнев Трампа был вызван вводом 50%-ых пошлин на американский бурбон. Президент США пообещал, что если ЕС не отменит это решение, Вашингтон введет пошлины в размере 200% на все слабоалкогольные напитки из Европы.