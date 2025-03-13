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Трамп раскритиковал торговую политику Евросоюза

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в США «нет свободной торговли», а также что его страну «все обдирают». Соответствующее заявление Трамп сделал на своей странице в Truth Social.

«В США нет свободной торговли. У нас есть «Глупая торговля»», – написал президент США. В предыдущих постах Трамп заявлял, что публикации The Wall Street Journal (WSJ) о росте инфляции «пропитаны европейским мышлением», а также, что нынешняя экономическая политика – эффективно справляется с ростом цен.

Он также назвал Евросоюз одним из самых враждебных и оскорбительных торговых партнеров в мире, который был создан с единственной целью – воспользоваться преимуществами США.

Гнев Трампа был вызван вводом 50%-ых пошлин на американский бурбон. Президент США пообещал, что если ЕС не отменит это решение, Вашингтон введет пошлины в размере 200% на все слабоалкогольные напитки из Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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