Трамп раскритиковал торговую политику Евросоюза

«В США нет свободной торговли. У нас есть «Глупая торговля»», – написал президент США. В предыдущих постах Трамп заявлял, что публикации The Wall Street Journal (WSJ) о росте инфляции «пропитаны европейским мышлением», а также, что нынешняя экономическая политика – эффективно справляется с ростом цен.