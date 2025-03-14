Турецкие силовики задержали пятерых человек по подозрению в шпионаже на Иран
Турецкие силы безопасности задержали пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу иранской разведки, передает Anadolu.
Расследование было проведено главной прокуратурой Стамбула и национальной разведывательной организацией Турции (MIT). По версии следствия, подозреваемые были замешаны в «военном и политическом шпионаже». Они были задержаны в провинциях Стамбул, Анталья и Мерсин.
«Они связывались с сотрудниками разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана, получали информацию о военных базах и важных регионах в Турции», – говорится в материале.
В январе 2024 г. турецкая полиция задержала 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщал телеканал TRT Haber. Тогда операция проводилась в восьми провинциях, а большинство задержанных находились в Стамбуле.
Глава МВД Турции Али Ерликая говорил в апреле того же года о задержании двух предполагаемых израильских шпионов. Телеканал Al Mayadeen тогда передавал, что операция была проведена в отношении турецкого частного детектива и его супруги, которые были связаны с Моссадом.