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Турецкие силовики задержали пятерых человек по подозрению в шпионаже на Иран

Ведомости

Турецкие силы безопасности задержали пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу иранской разведки, передает Anadolu.

Расследование было проведено главной прокуратурой Стамбула и национальной разведывательной организацией Турции (MIT). По версии следствия, подозреваемые были замешаны в «военном и политическом шпионаже». Они были задержаны в провинциях Стамбул, Анталья и Мерсин.

«Они связывались с сотрудниками разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана, получали информацию о военных базах и важных регионах в Турции», – говорится в материале.

В январе 2024 г. турецкая полиция задержала 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщал телеканал TRT Haber. Тогда операция проводилась в восьми провинциях, а большинство задержанных находились в Стамбуле.

Глава МВД Турции Али Ерликая говорил в апреле того же года о задержании двух предполагаемых израильских шпионов. Телеканал Al Mayadeen тогда передавал, что операция была проведена в отношении турецкого частного детектива и его супруги, которые были связаны с Моссадом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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