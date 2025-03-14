Турецкие силовики задержали пятерых человек по подозрению в шпионаже на Иран

Глава МВД Турции Али Ерликая говорил в апреле того же года о задержании двух предполагаемых израильских шпионов. Телеканал Al Mayadeen тогда передавал, что операция была проведена в отношении турецкого частного детектива и его супруги, которые были связаны с Моссадом.