Лукашенко рассказал о тайных телефонных разговорах Путина с Евросоюзом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках президенту России Владимиру Путину представителей Евросоюза (ЕС). Об этом Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
Его спросили, есть ли сейчас в ЕС договороспособные люди. «Никто», – ответил Лукашенко (цитата по БелТА). Он сказал, что нужно разговаривать с теми, кто готов к диалогу.
«Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить», – рассказал белорусский президент.
Лукашенко предположил, что Путин сам «рискнет» и скажет, кто ему звонил для разговора.
13 марта прошла встреча Путина и Лукашенко. На повестке были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и другие темы.