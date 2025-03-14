Лукашенко рассказал о тайных телефонных разговорах Путина с Евросоюзом

«Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить», – рассказал белорусский президент.