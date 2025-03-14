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Лукашенко рассказал о тайных телефонных разговорах Путина с Евросоюзом

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках президенту России Владимиру Путину представителей Евросоюза (ЕС). Об этом Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Его спросили, есть ли сейчас в ЕС договороспособные люди. «Никто», – ответил Лукашенко (цитата по БелТА). Он сказал, что нужно разговаривать с теми, кто готов к диалогу.

«Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить», – рассказал белорусский президент.

Лукашенко предположил, что Путин сам «рискнет» и скажет, кто ему звонил для разговора.

13 марта прошла встреча Путина и Лукашенко. На повестке были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и другие темы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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