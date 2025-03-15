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ПВО уничтожила 126 украинских беспилотников над шестью регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 126 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили над Волгоградской областью (64),  38 – над Воронежской, 14 – над Белгородской, семь – над Брянской, два – над Ростовской и один – над Курской.

Дроны атаковали город Валуйки, а также села Муром и Тишанка в Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет. В Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области также, по данным, властей, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что атака была отражена в Котовском, Городищенском, Калачевском районах и в южной части облцентра. «В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет», – написал Бочаров в Telegram-канале.

В ночь на 14 марта силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе четырех, летевших на Москву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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