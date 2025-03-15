ПВО уничтожила 126 украинских беспилотников над шестью регионами РФ
Дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 126 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Больше всего беспилотников сбили над Волгоградской областью (64), 38 – над Воронежской, 14 – над Белгородской, семь – над Брянской, два – над Ростовской и один – над Курской.
Дроны атаковали город Валуйки, а также села Муром и Тишанка в Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет. В Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области также, по данным, властей, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что атака была отражена в Котовском, Городищенском, Калачевском районах и в южной части облцентра. «В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет», – написал Бочаров в Telegram-канале.
В ночь на 14 марта силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе четырех, летевших на Москву.