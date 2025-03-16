FT: Си Цзиньпин не поедет на саммит в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить Брюссель, где состоится на саммит в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая, на мероприятие отправится китайский премьер-министр Ли Цян, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Традиционно саммиты ЕС и Китая проводятся поочередно в Брюсселе и Пекине. Си принимает саммит в Пекине, а Брюссель, как указывает газета, посещает китайский премьер. Но 2025 г. в ЕС посчитали, что председатель КНР в связи с важной датой должен присутствовать в Европе, заявили собеседники FT. По данным издания, председатель КНР отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель, поскольку блок «ставит под сомнение искренность» недавних инициатив Пекина. При этом переговоры еще продолжаются.
Напряженность между Брюсселем и Пекином возросла после начала российской спецоперации на Украине, когда Евросоюз обвинил Китай в поддержке Москвы, отмечает издание. В этом году, пишет FT, саммит проходит в особенно «деликатное время» для отношений ЕС и Пекина. Европейские чиновники говорят, что Китай, у которого в прошлом году был торговый дефицит с блоком в размере 304,5 млрд евро, делает недостаточно для восстановления баланса торговли, а отношения «заморожены».
Европейская комиссия (ЕК) в октябре прошлого года одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%. Затем сообщалось, что Евросоюз и КНР близки к заключению соглашения, которое отменит пошлины.