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FT: Си Цзиньпин не поедет на саммит в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая

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Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить Брюссель, где состоится на саммит в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая, на мероприятие отправится китайский премьер-министр Ли Цян, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Традиционно саммиты ЕС и Китая проводятся поочередно в Брюсселе и Пекине. Си принимает саммит в Пекине, а Брюссель, как указывает газета, посещает китайский премьер. Но 2025 г. в ЕС посчитали, что председатель КНР в связи с важной датой должен присутствовать в Европе, заявили собеседники FT. По данным издания, председатель КНР отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель, поскольку блок «ставит под сомнение искренность» недавних инициатив Пекина. При этом переговоры еще продолжаются.

Напряженность между Брюсселем и Пекином возросла после начала российской спецоперации на Украине, когда Евросоюз обвинил Китай в поддержке Москвы, отмечает издание. В этом году, пишет FT, саммит проходит в особенно «деликатное время» для отношений ЕС и Пекина. Европейские чиновники говорят, что Китай, у которого в прошлом году был торговый дефицит с блоком в размере 304,5 млрд евро, делает недостаточно для восстановления баланса торговли, а отношения «заморожены».

Европейская комиссия (ЕК) в октябре прошлого года одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%. Затем сообщалось, что Евросоюз и КНР близки к заключению соглашения, которое отменит пошлины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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