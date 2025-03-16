FT: Си Цзиньпин не поедет на саммит в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая

Напряженность между Брюсселем и Пекином возросла после начала российской спецоперации на Украине, когда Евросоюз обвинил Китай в поддержке Москвы, отмечает издание. В этом году, пишет FT, саммит проходит в особенно «деликатное время» для отношений ЕС и Пекина. Европейские чиновники говорят, что Китай, у которого в прошлом году был торговый дефицит с блоком в размере 304,5 млрд евро, делает недостаточно для восстановления баланса торговли, а отношения «заморожены».