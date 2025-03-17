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В Саудовской Аравии более 50 человек задержали за аморальные действия

Ведомости

Более 50 человек задержаны в Саудовской Аравии по подозрению в совершении аморальных преступлений после того, как наследный принц Мухаммед бен Салман приказал создать подразделение для пресечения «безнравственных действий». Об этом сообщает Financial Times.

Новое подразделение министерства внутренних дел, созданное для решения вопросов «общественной безопасности и борьбы с торговлей людьми», арестовало 11 женщин за занятие проституцией. Это первый случай, когда власти Саудовской Аравии публично признали существование этого явления. Также были задержаны десятки иностранцев за «безнравственные действия» в массажных салонах и за принуждение женщин и детей попрошайничать на улицах.

«Наша страна имеет особую религиозную и социальную идентичность как родина ислама, и никто не должен искажать образ саудовского общества, который сложился за эти годы как общество, в котором доминируют высокие моральные и социальные ценности», – заявлял наследный принц.

Издание отмечает, что в ближайшие годы королевство будет находиться под пристальным вниманием, поскольку оно готовится к проведению крупных международных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу 2034 г., и стремится привлечь иностранные инвестиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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