В Саудовской Аравии более 50 человек задержали за аморальные действия
Более 50 человек задержаны в Саудовской Аравии по подозрению в совершении аморальных преступлений после того, как наследный принц Мухаммед бен Салман приказал создать подразделение для пресечения «безнравственных действий». Об этом сообщает Financial Times.
Новое подразделение министерства внутренних дел, созданное для решения вопросов «общественной безопасности и борьбы с торговлей людьми», арестовало 11 женщин за занятие проституцией. Это первый случай, когда власти Саудовской Аравии публично признали существование этого явления. Также были задержаны десятки иностранцев за «безнравственные действия» в массажных салонах и за принуждение женщин и детей попрошайничать на улицах.
«Наша страна имеет особую религиозную и социальную идентичность как родина ислама, и никто не должен искажать образ саудовского общества, который сложился за эти годы как общество, в котором доминируют высокие моральные и социальные ценности», – заявлял наследный принц.
Издание отмечает, что в ближайшие годы королевство будет находиться под пристальным вниманием, поскольку оно готовится к проведению крупных международных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу 2034 г., и стремится привлечь иностранные инвестиции.