В Саудовской Аравии более 50 человек задержали за аморальные действия

Новое подразделение министерства внутренних дел, созданное для решения вопросов «общественной безопасности и борьбы с торговлей людьми», арестовало 11 женщин за занятие проституцией. Это первый случай, когда власти Саудовской Аравии публично признали существование этого явления. Также были задержаны десятки иностранцев за «безнравственные действия» в массажных салонах и за принуждение женщин и детей попрошайничать на улицах.