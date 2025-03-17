Власти Испании отказываются предоставить ВНЖ 65 россиянам
Власти Испании отказываются предоставить вид на жительство (ВНЖ) 65 россиянам, сообщила газета El Pais.
Группа «оппозиционных активистов», прибывших из России в Испанию по гуманитарным визам, оказалась в сложной ситуации из-за отсутствия четкого решения по их статусу пребывания, сообщили СМИ. Несмотря на первоначальные заверения со стороны испанских дипломатов о скором получении вида на жительство, спустя несколько месяцев процедура оформления так и не была завершена.
Россияне сообщили, что власти Испании не выполнили данных им обещаний. Однако, по информации El Pais, источник в министерстве иностранных дел страны опроверг наличие каких-либо предварительных договоренностей и отметил, что единственной возможностью легализации для россиян остается подача заявления на предоставление убежища. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что для них не будет введено специальной процедуры, но заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Дополнительные сложности возникли после того, как миграционные службы Испании отклонили несколько заявок на получение резидентства по гуманитарным основаниям. Из 14 заявителей восемь уже получили отказ.