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Власти Испании отказываются предоставить ВНЖ 65 россиянам

Ведомости

Власти Испании отказываются предоставить вид на жительство (ВНЖ) 65 россиянам, сообщила газета El Pais.

Группа «оппозиционных активистов», прибывших из России в Испанию по гуманитарным визам, оказалась в сложной ситуации из-за отсутствия четкого решения по их статусу пребывания, сообщили СМИ. Несмотря на первоначальные заверения со стороны испанских дипломатов о скором получении вида на жительство, спустя несколько месяцев процедура оформления так и не была завершена.

Россияне сообщили, что власти Испании не выполнили данных им обещаний. Однако, по информации El Pais, источник в министерстве иностранных дел страны опроверг наличие каких-либо предварительных договоренностей и отметил, что единственной возможностью легализации для россиян остается подача заявления на предоставление убежища. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что для них не будет введено специальной процедуры, но заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Дополнительные сложности возникли после того, как миграционные службы Испании отклонили несколько заявок на получение резидентства по гуманитарным основаниям. Из 14 заявителей восемь уже получили отказ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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