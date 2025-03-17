Власти Испании отказываются предоставить ВНЖ 65 россиянам

Россияне сообщили, что власти Испании не выполнили данных им обещаний. Однако, по информации El Pais, источник в министерстве иностранных дел страны опроверг наличие каких-либо предварительных договоренностей и отметил, что единственной возможностью легализации для россиян остается подача заявления на предоставление убежища. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что для них не будет введено специальной процедуры, но заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.