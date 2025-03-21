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ФТС планирует открыть представительства на Ближнем Востоке

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Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ планирует открыть представительства на Ближнем Востоке, заявил глава ведомства Валерий Пикалев на заседании коллегии ФТС.

«Вопрос открытия наших представительств на Ближнем Востоке – это Объединенные Арабские Эмираты, в Северной Африке – это Тунис и Египет, Юго-Восточная Азия – это Вьетнам», – сказал Пикалев (цитата по ТАСС). Он отметил, что ФТС планирует в ближайшей перспективе направить своих представителей в Иран.

11 февраля правительство России распорядилось выделить Минздраву в текущем году 49,8 млн руб. на закупку оборудования для госпиталя Российского Красного Креста в Эфиопии. В частности, Минздрав должен закупить оборудование, Минфин – обеспечить финансирование, а ФТС должна будет проконтролировать, чтобы таможенные сборы не взымались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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