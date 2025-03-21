ФТС планирует открыть представительства на Ближнем Востоке

«Вопрос открытия наших представительств на Ближнем Востоке – это Объединенные Арабские Эмираты, в Северной Африке – это Тунис и Египет, Юго-Восточная Азия – это Вьетнам», – сказал Пикалев (цитата по ТАСС). Он отметил, что ФТС планирует в ближайшей перспективе направить своих представителей в Иран.