ФТС планирует открыть представительства на Ближнем Востоке
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ планирует открыть представительства на Ближнем Востоке, заявил глава ведомства Валерий Пикалев на заседании коллегии ФТС.
«Вопрос открытия наших представительств на Ближнем Востоке – это Объединенные Арабские Эмираты, в Северной Африке – это Тунис и Египет, Юго-Восточная Азия – это Вьетнам», – сказал Пикалев (цитата по ТАСС). Он отметил, что ФТС планирует в ближайшей перспективе направить своих представителей в Иран.
11 февраля правительство России распорядилось выделить Минздраву в текущем году 49,8 млн руб. на закупку оборудования для госпиталя Российского Красного Креста в Эфиопии. В частности, Минздрав должен закупить оборудование, Минфин – обеспечить финансирование, а ФТС должна будет проконтролировать, чтобы таможенные сборы не взымались.