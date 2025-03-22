Кабмин направит 859 млн рублей на ремонт пунктов пропуска через границу
Правительство России в ближайшие три года направит 859 млн руб. на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу, распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабмина.
Федеральные средства на эти цели будут направлены в 2025–2027 гг. По информации правительства, в некоторых пунктах пропуска планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы. Мера, как отмечается, позволит сократить время проведения контрольных процедур. В текущем году правительство направит на финансовое обеспечение выполнения мероприятий по оснащению и ремонту пунктов пропуска 282 млн руб., в 2026 г. – 292 млн руб., а в 2027 г. – 284 млн руб., следует из распоряжения.
Ожидается, что всего в рамках программы модернизации пунктов пропуска через госграницу до 2030 г. будут реконструированы 87 самых востребованных пунктов, а их пропускная способность вырастет более чем в два раза. В течение ближайших пяти лет также планируется завершить оснащение пунктов пропуска современным оборудованием, добавили в правительстве.
В ближайшие годы необходимо модернизировать пункты пропуска через границу, в том числе путем внедрения практики оформления документов в электронном виде, говорил в ноябре 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это особенно касается приоритетных участков, где пропускную способность железнодорожных пограничных переходов требуется расширить более чем в два раза. Пропускную способность автомобильных переходов требуется расширить еще сильнее, почти в четыре раза, указывал Мишустин.