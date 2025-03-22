Кабмин направит 859 млн рублей на ремонт пунктов пропуска через границу

В ближайшие годы необходимо модернизировать пункты пропуска через границу, в том числе путем внедрения практики оформления документов в электронном виде, говорил в ноябре 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это особенно касается приоритетных участков, где пропускную способность железнодорожных пограничных переходов требуется расширить более чем в два раза. Пропускную способность автомобильных переходов требуется расширить еще сильнее, почти в четыре раза, указывал Мишустин.