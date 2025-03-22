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Кабмин направит 859 млн рублей на ремонт пунктов пропуска через границу

Ведомости

Правительство России в ближайшие три года направит 859 млн руб. на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу, распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабмина. 

Федеральные средства на эти цели будут направлены в 2025–2027 гг. По информации правительства, в некоторых пунктах пропуска планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы. Мера, как отмечается, позволит сократить время проведения контрольных процедур. В текущем году правительство направит на финансовое обеспечение выполнения мероприятий по оснащению и ремонту пунктов пропуска 282 млн руб., в 2026 г. – 292 млн руб.,  а в 2027 г. – 284 млн руб., следует из распоряжения.

Ожидается, что всего в рамках программы модернизации пунктов пропуска через госграницу до 2030 г. будут реконструированы 87 самых востребованных пунктов, а их пропускная способность вырастет более чем в два раза. В течение ближайших пяти лет также планируется завершить оснащение пунктов пропуска современным оборудованием, добавили в правительстве.

В ближайшие годы необходимо модернизировать пункты пропуска через границу, в том числе путем внедрения практики оформления документов в электронном виде, говорил в ноябре 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это особенно касается приоритетных участков, где пропускную способность железнодорожных пограничных переходов требуется расширить более чем в два раза. Пропускную способность автомобильных переходов требуется расширить еще сильнее, почти в четыре раза, указывал Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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