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Российские системы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА – 29 единиц – было ликвидировано в воздушном пространстве над Ростовской областью. В Астраханской области российские военные нейтрализовали 20 беспилотников, в небе над Воронежской областью – три БПЛА. Также три беспилотника были сбиты над территорией Волгоградской области, два – над Республикой Крым, один – над Курской областью, и еще один был уничтожен над Саратовской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотника в автомобиле на трассе Морозовск – Цимлянск погиб человек. Личность погибшего пока не установлена. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и ГИБДД.

С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях был введен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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