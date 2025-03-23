Российские системы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее количество БПЛА – 29 единиц – было ликвидировано в воздушном пространстве над Ростовской областью. В Астраханской области российские военные нейтрализовали 20 беспилотников, в небе над Воронежской областью – три БПЛА. Также три беспилотника были сбиты над территорией Волгоградской области, два – над Республикой Крым, один – над Курской областью, и еще один был уничтожен над Саратовской областью.