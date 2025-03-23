Российские системы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее количество БПЛА – 29 единиц – было ликвидировано в воздушном пространстве над Ростовской областью. В Астраханской области российские военные нейтрализовали 20 беспилотников, в небе над Воронежской областью – три БПЛА. Также три беспилотника были сбиты над территорией Волгоградской области, два – над Республикой Крым, один – над Курской областью, и еще один был уничтожен над Саратовской областью.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотника в автомобиле на трассе Морозовск – Цимлянск погиб человек. Личность погибшего пока не установлена. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и ГИБДД.
С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях был введен средний уровень реагирования.