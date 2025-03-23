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Экс-прокурора Вирджинии обнаружили мертвой в своей квартире

Ведомости

Бывшая прокурор Восточного округа штата Вирджиния Джессика Абер была найдена мертвой в своей квартире. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Полиция Александрии сообщила, что сотрудники прибыли на вызов в дом Абер утром 22 марта и обнаружили ее мертвой. В ведомстве добавили, что судмедэксперт из Вирджинии установит причину смерти.

Абер было 43 лет года. Она ушла в отставку с должности прокурора Восточного округа Вирджинии два месяца назад, чтобы президент США Дональд Трамп мог выбрать ее преемника. Президент Джо Байден назначил ее на этот пост в 2021 г.

Во время своей прощально речи она сказала, что восстановление доверия к правоохранительным органам было приоритетной задачей на протяжении всего срока ее пребывания на посту главы этого ведомства. Она также занималось делами о терроризме, жестоких преступлениях и утечках секретных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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