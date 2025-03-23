Экс-прокурора Вирджинии обнаружили мертвой в своей квартире

Во время своей прощально речи она сказала, что восстановление доверия к правоохранительным органам было приоритетной задачей на протяжении всего срока ее пребывания на посту главы этого ведомства. Она также занималось делами о терроризме, жестоких преступлениях и утечках секретных документов.