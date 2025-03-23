Экс-прокурора Вирджинии обнаружили мертвой в своей квартире
Бывшая прокурор Восточного округа штата Вирджиния Джессика Абер была найдена мертвой в своей квартире. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Полиция Александрии сообщила, что сотрудники прибыли на вызов в дом Абер утром 22 марта и обнаружили ее мертвой. В ведомстве добавили, что судмедэксперт из Вирджинии установит причину смерти.
Абер было 43 лет года. Она ушла в отставку с должности прокурора Восточного округа Вирджинии два месяца назад, чтобы президент США Дональд Трамп мог выбрать ее преемника. Президент Джо Байден назначил ее на этот пост в 2021 г.
Во время своей прощально речи она сказала, что восстановление доверия к правоохранительным органам было приоритетной задачей на протяжении всего срока ее пребывания на посту главы этого ведомства. Она также занималось делами о терроризме, жестоких преступлениях и утечках секретных документов.